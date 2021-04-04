الشؤون الاجتماعية تعلق الدوام في المعاهد ومراكز التدريب التابعة لها

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمن تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية على معاهد الإعاقة ومعاهد الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون والجهات المرتبطة بها العاملة بنظام المدارس.

وتضمن القرار تعليق الدوام اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى 17-4-2021 في كل من مراكز الاعاقة الخاصة والأهلية والمراكز المجتمعية ومراكز تمكين الشباب ودور الحضانة الحكومية والخاصة والأهلية وجميع ورشات العمل ودورات التدريب والتأهيل المتعلقة بعمل الوزارة.

وبموجب القرار سيتم اعتبارا من اليوم تطبيق إجراءات وقائية بضبط وتقييد الدخول والخروج والزيارات في دور المسنين وفاقدي الرعاية الأسرية ومعاهد الأحداث والمتسولين.

«سانا»