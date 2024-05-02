وزير التربية يبحث التعاون التربوي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة

دمشق- تشرين

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية آدم عبد المولى آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، ولا سيما في مجال دعم البرامج المتعلقة بتعويض الفاقد التعليمي وتدريب المعلمين وإعادة تأهيل المدارس.

واستعرض الوزير المارديني خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق جهود وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي وتشجيع الطلاب للعودة إلى المدرسة وتأهيل المدارس، لافتاً إلى أهمية التنسيق لتطوير التعاون في المجالات التربوية المختلفة.

وأشار عبد المولى إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة في مجال التدريب والتأهيل، إضافة إلى دعم تهيئة الظروف المناسبة للطلاب القادمين من أماكن وجود المجموعات الإرهابية المسلحة لتقديم امتحاناتهم، مبيناً أهمية دعم عملية تعليم الطلاب وتأمين مستقبلهم.