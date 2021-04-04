اللاذقية .. “اتحاد الطلبة” يجهز لنقل الراغبين بالسفر إلى محافظاتهم

اللاذقية - رشا عيسى

أبقت المدينة الجامعية في جامعة تشرين أبوابها مفتوحة للطلاب الراغبين بالبقاء في السكن خلال فترة قرار إيقاف الدوام الجامعي والذي صدر مؤخراً من قبل وزارة التعليم العالي وشؤون البحث العلمي، في حين بدأ فرع اتحاد الطلبة في الجامعة إجراء إحصاء لتأمين باصات نقل لإيصال الطلاب الراغبين بالسفر إلى محافظاتهم بالتنسيق والتعاون مع محافظة اللاذقية .

وأكد الدكتور أحمد علي مدير المدينة الجامعية لـ(تشرين) أن الدوام مستمر في وحدات المدينة الجامعية بوجود المشرفين والإداريين ويمارسون مهامهم المعتادة، وبقي للطلاب القاطنين في السكن حرية الاختيار بالبقاء في السكن أو السفر إلى محافظاتهم وترك لهم مطلق الحرية لذلك .

وأضاف علي: أعداد الطلاب الموجودين حالياً في السكن قليل نسبياً بسبب عطلة نهاية الأسبوع والتي تبعتها عطلة عيد الفصح المجيد , حيث سافر قسم كبير من الطلاب إلى بيوتهم ،مضيفاً: إن إدارة السكن الجامعي ستجري بعض الصيانة لبعض الوحدات السكنية التي يوجد فيها عدد قليل من الطلاب بعد تجميعهم في وحدات أخرى وذلك بالاعتماد على أعداد الطلاب الموجودين.

بدوره بيّن الدكتور يوسف شاهين رئيس اتحاد الطلبة في الجامعة لـ( تشرين) أن الاتحاد يجري عملية إحصاء للطلاب الراغبين بالسفر الى محافظاتهم وتأمين النقل المناسب لهم من أمام السكن الجامعي باتجاه منازلهم، وقال: حالياً يوجد خط سير باتجاه طرطوس وحمص ودمشق والسويداء.

وأضاف شاهين : يستمر الطلاب بالتسجيل ليحدد لاحقاً برنامج الانطلاق، كما أن موضوع السفر أو البقاء اختياري والطلاب هم من يقررون البقاء أو السفر إلى محافظاتهم.