في الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية.. الشرطة يواجه جبلة وقمة مبكرة بين الجيش وحطين

إبراهيم النمر

تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم التي أسفرت عن مواجهات قوية.. فيلتقي في ملعب الباسل في حمص الشرطة مع جبلة التي يحكمها عبد الله بصلحلو ومحمد قزاز وإياد هنداوي ومحمود صيادي. وغداً الاثنين قمة بين الجارين الكرامة والوثبة وقد اختارت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة طاقم حكام دولياً مؤلفاً من محمد سليمان قناة وعبد السلام حلاوة ورامي طعان ورابعاً وديع الحسن. وحطين يقابل الجيش في ملعب حماة البلدي مع طاقم حكام للساحة أيمن عسافين ويساعده كنان حاطوم وعبدالله كنعان ورابعاً شادي الشحف، والوحدة في ملعب الباسل في اللاذقية يلاقي الاتحاد مع طاقم الحكام الدولي وسام ربيع وعلي أحمد وتميم يونس وحنا حطاب وجميع المباريات تنطلق صافرتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

هذه الفرق جميعاً تسعى من خلال مسابقة الكأس إلى أن يكون لها نصيب في التتويج باللقب على حساب الدوري فلعل عدم تتويجها بالدوري يجعلها تفكر أكثر في مسابقة الكأس ومن ثم في المشاركة الآسيوية للموسم المقبل.

ماذا قال المدربون؟

عمار الشمالي مدرب جبلة قال: إن جبلة يقدم موسماً جيداً على عكس سابقه فقد ثبت قدميه في الممتاز والأمل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشرطة المميز بكادره ولاعبيه فهو فريق صعب ودائماً يسجل في اللحظات الأخيرة وقد درسناه جيداً.

من جهته محمد خلف مدرب الوثبة تحدث عن لقاء فريقه مع جاره الكرامة قائلاً: نأمل تعويض الدوري بالكأس وهذا طموح مشروع ، لكن المهمة ليست سهلة لأن الكرامة فريق كبير ولديه عناصر وأسماء في عالم كرة القدم ونحن بدورنا تحضرنا جيداً على أمل إسعاد الجماهير التي تنتظر منا الوصول إلى النهائي كما فعل الفريق الموسم قبل الماضي.

وبدوره أحمد عزام مدرب الكرامة قال: نسعى لتحقيق الفوز مع احترامنا لجارنا الوثبة والوصول إلى أبعد الأدوار وهذا لن يأتي من فراغ بل من خلال الاستعداد والتحضير الجيد لنا بغض النظر عن ترتيب الفريقين في الدوري فدائماً مباريات الجيران تحمل نكهة مميزة ولها طعم خاص، لذا نأمل من لاعبي الفريقين تقديم مستوى مميز يسعدون به جمهور الفريقين الذي سيحضرها على شاشة التلفاز.

الجدير بالذكر أن مباريات هذا الدور تقام من مرحلة واحدة على أرض محايدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلى قاعدة ركلات الحظ الترجيحية من دون تمديد وقت إضافي، باستثناء المباراة النهائية التي إذا انتهت بالتعادل في وقتها الأصلي يتم اللجوء فيها لوقتين إضافيين مدة كل وقت منهما 15 دقيقة وفي حال استمر التعادل يتم اللجوء بعدها إلى ركلات الحظ الترجيحية لمعرفة هوية البطل .. وتقام في دمشق.