مشافي طرطوس بكامل جهوزيتها مع ازدياد الإصابات بكورونا

طرطوس - ثناء عليان

أكد مدير الصحة في طرطوس الدكتور أحمد عمار أن جميع المشافي والهيئات العامة في المحافظة تعمل بكامل طاقتها وجهوزيتها، وخاصة مع ازدياد عدد الإصابات والقبول في أقسام العزل في الفترة الأخيرة، وأن جميع الكوادر الطبية على درجة عالية من الخبرة والجاهزية التامة للقيام بواجبهم المهني والإنساني.

وبيًن أن عدد الأسرّة للقبول الإسعافي في الهيئة العامة لمشفى الباسل بلغ في الأول من نيسان 114 سريراً، و الأسرّة المشغولة فيها ٦٩ سريراً، كما بلغ عدد أسرّة العناية ١٤ سريراً , 5 منها مشغولة، و عدد أجهزة التنفس الآلي ٧ ثلاثة منها مشغولة.

وأكد عمار أن مشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس مجهز لاستقبال 10 مرضى بقسم عناية العزل و50 مريضاً بقسمين تم تخصيصهما لمرضى كوفيد-١٩ مزودين بمآخذ أوكسجين على جميع الأسرّة، حيث بلغ عدد المنافس المخصصة 8 وحالياً لا يوجد أي مريض على المنفسة، أما الأوكسجين فيتم تزويد المرضى به عن طريق مولدة أوكسجين من المشفى, بالإضافة إلى خزان احتياط جاهز دائماً للدعم في حال ازدياد الحاجة، وهناك 100 أسطوانة أوكسجين جاهزة في حالة الضرورة القصوى، حيث تم إيقاف العمليات الباردة بالمشفى مع الإبقاء على العمليات الإسعافية وعمليات الأورام التي لا يمكن تأجيلها، والمشفى يعمل بطاقته القصوى والكادر الطبي مستنفر على مدار 24 ساعة من مقيمين واختصاصيين , إضافة إلى الكادر التمريضي في قسم العزل والمشفى مجهز بوسائل الحماية الفردية.

وفيما يخض مشفى القدموس الوطني بيّن عمار أنه تم تخصيص ٢٨ سريراً ضمن قسم العزل في جناح الداخلية , منها ١٥ سريراً مخدمة بمآخذ أوكسجين و١٣ سريراً مخدمة بواسطة أسطوانات الأوكسجين، ويبلغ عدد المنافس ٩ مع توفر جميع اللوازم لمرضى كوفيد-١٩، لافتاً إلى أن عدد المرضى المصابين بـ «كورونا» في المشفى ١٢ مريضاً مع إمكانية التوسع في حال تزايد عدد المرضى بشكل كبير.

وفي مشفى الدريكيش الوطني تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشفى لجهة قبول الحالات المشتبهة ٢٨ سريراً، وحالياً يوجد ١٨ إصابة مثبتة بقسم العزل، والمشفى يزود غرف المرضى الذين يحتاجون دعم الأكسجة كما تتوفر أسطوانات أوكسجين احتياطية وخزان أوكسجين احتياطي سعة ٥ أطنان أوكسجين سائل، ويبلغ عدد الكادر الطبي في قسم العزل ٨٦ من أطباء اختصاصيين ومقيمين وممرضين وفنيين.

وأكد عمار أن الطاقة الاستيعابية لمشفى الشهيد مازن إبراهيم في الشيخ بدر ٦٠ سريراً، لافتاً إلى أن قسم العزل مؤلف من ١١سريراً، وتطبق حالياً فيه الخطة (ب) بسبب ازدياد الحالات، وقد تمت إضافة قسم عزل ثانٍ, بحيث أصبح عدد الأسرة ٢٤ سريراً , منها ٤ منافس، وبيّن أن أعداد المصابين في مشفى الشيخ بدر في ازدياد , حيث وصل عدد المرضى بكورونا إلى ١٨ مريضاً ضمن قسمي العزل، و تم رفد أقسام العزل بالطواقم اللازمة من الأقسام المطلوبة وفي حال ازداد عدد المرضى سوف يتم تحويل المشفى إلى مشفى عزل، وأكد أن عوامل الوقاية متوفرة من حيث اللباس والإجراءات الأخرى كالتعقيم والمطهرات، كما أن الأوكسجين متوفر, حيث يتم تزويده عن طريق خزان أوكسجين سائل سعة ٥ أطنان وتتوفر مولدة أوكسجين بطاقة ١٤.٧ م٣/سا وأسطوانات عدد 94 مشيراً إلى أن العمليات الباردة متوقفة.

ودعا مدير صحة طرطوس جميع المواطنين للتقيد بالتعليمات الصحية والالتزام بإجراءات الوقاية لكسر حلقة العدوى والحد من انتشار الفيروس.