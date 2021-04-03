دعم معلوماتي في اللاذقية ضمن حملة «أيام الأسرة السورية »

اللاذقية - رشا عيسى

مع انطلاق حملة أيام الأسرة السورية التي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بادرت كوادر الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية – فرع اللاذقية للمشاركة في الحملة عبر تقديم الدعم المعلوماتي من خلال مبادرة متكاملة لتدريب أفراد جمعية المساعي الخيرية لرعاية الأيتام كخطوة أولى في المبادرة التي تهدف لاحقاً لإقامة نادٍ للروبوت خاص بـ «مساعي» لتؤكد الجمعية المعلوماتية انفتاحها في الوقت ذاته للتعاون مع جمعيات ومؤسسات أخرى في إطار الحملة ذاتها.

وقالت المهندسة مريم فيوض رئيسة فرع اللاذقية للجمعية المعلوماتية لـ « تشرين»: مشاركتنا في حملة أيام الأسرة السورية تعد استمراراً لنشاطنا المجتمعي الذي قمنا وما زلنا نعمل عليه في إطار ينسجم مع توجهاتنا بالجمعية وتحديداً بوصفنا جزءاً من المجتمع الأهلي السوري و نعمل على تنمية مهارات كوادره في الجانب العلمي المعلوماتي.

وأضافت فيوض: توجهنا بالدعم من خلال هذه المبادرة لمن هم يحتاجون دفء الأسرة ، فكان توجهنا لجمعية المساعي الخيرية لكفالة الأيتام, حيث قمنا بتقديم مبادرة تدريب أطفال الجمعية المقيمين فيها على علوم الروبوت دورة مجانية بالكامل تنفذها كوادرنا المختصة في صالة الدار باستخدام تجهيزات جمعيتنا .

مبينة أن هذا التعاون مع جمعية مساعي خطوة أولى نحو المزيد من الدعم الفني المطلوب لإنشاء وتأسيس نادي روبوت خاص بهم ضمن دار الكفالة , ما يفتح آفاقاً علمية جديدة للمستفيدين من الدار كافةً.

وأكدت فيوض استعداد الجمعية لفتح أبوابها للمزيد من الأنشطة مع مؤسسات ومنظمات أخرى ضمن فعاليات حملة الوزارة التي تهدف لدعم وتمكين مؤسسة الأسرة السورية في ظل الظروف التي يعانيها مجتمعنا من جراء الحرب الظالمة على سورية وما زال يعيش تداعيات الحصار والعقوبات الجائرة .

وكان فرع الجمعية أجرى عشرات الأنشطة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كمبادرة المعلوماتية أداة إعمار ومبادرة تدريب مسرّحي الجيش العربي السوري.‏