بعد إعادة تأهيله.. مركز تمكين المرأة في”المليحة الغربية” بدرعا يطلق أولى دوراته

درعا- عمار الصبح

ما إن أعادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا افتتاح مركز تمكين المرأة الريفية في بلدة المليحة الغربية مجدداً، حتى انطلقت أولى دورات الخياطة في المركز الذي أعيد تأهيله وتجهيزه بآلات الخياطة اللازمة لتنضم 50 من نساء القرية المعيلات لأولى الدورات.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري أوضحت أن المركز عاد للعمل مجدداً بعد تأهيله بإشراف الوزارة وبدعم من المنظمات الدولية بما يتيح الفرصة للنساء المعيلات في القرية لتعلم مهنة الخياطة وبما يسهم في تحسين الواقع المعيشي لهن عبر إطلاق مشروعات مدرة للدخل لمساعدة أسرهن.

وأشارت الحريري إلى أن مدة الدورة الأولى ثلاثة شهور وتضم 50 امرأة جرى اختيارهن من المجتمع الأهلي في القرية من النساء المعيلات، ومن المقرر بعد انتهاء هذه الدورة إطلاق دورات جديدة تشمل عددا آخر من المتدربات من القرية ومن القرى المجاورة لتوسيع دائرة التدريب على مهنة الخياطة.

ولجهة مراكز التنمية الريفية التابعة للمديرية كشفت الحريري عن وجود ثلاثة مراكز أكبرها في مدينة نوى واثنين آخرين في بلدتي غصم ومحجة، وهذه المراكز لا تزال خارج الخدمة نظراً لحجم الأضرار التي تعرضت لها خلال سنوات الحرب على سورية, ما فاقم من كلفة تأهيلها، مشيرة إلى أن المديرية تسعى وحسب الأولوية والإمكانات المتاحة إلى تفعيل الوحدات الموجودة في هذه المراكز وخصوصاً مركز التنمية الريفية في مدينة نوى باعتباره أكبر وأقدم المراكز في المحافظة والذي كان يقدم خدماته للعديد من القرى والبلدات المحيطة، فضلاً عن احتوائه على حاضنة أعمال تهدف إلى إيجاد فرص عمل للنساء الريفيات بما يرفع من مستواهن المعيشي من خلال توفير المكان الملائم وتقديم الخدمات والدعم الإداري والفني لبعض المشاريع المقدمة.