في دوري كرة الأولى .. المجد يلاقي المحافظة والفرصة الأخيرة لليقظة مع العربي

إبراهيم النمر

تنطلق اليوم الجمعة منافسات مرحلة الإياب من الدور الحاسم من دوري كرة الأولى المؤهل للدوري السوري الممتاز لكرة القدم ، فيلتقي في دمشق لحساب المجموعة الجنوبية المجد وجاره المحافظة في ملعب الجلاء واليقظة في ملعب المحافظة يستقبل العربي.

نتيجة لقاء اليوم بين المجد والمحافظة مهمة لكليهما المجد لتعزيز صدارته وتأهله ربما كبطل للمجموعة والمحافظة لعودة آماله في حجز البطاقة الثانية كوصيف.

والعربي يسعى لكسب النقاط والمحافظة على مركزه الثاني وإنهاء أمل اليقظة في التأهل وعلى الورق العربي هو الأفضل وحتى في أرض الملعب إلا إذا تمكن اليقظة من قلب المعادلة فكرة القدم مبنية على المفاجآت.

يشار إلى أن المجد في الصدارة بـ9 نقاط من 3 انتصارات والعربي 6 نقاط والمحافظة 3 نقاط وأخيراً اليقظة برصيد خال من النقاط.

وفي المجموعة الشمالية التي يتصدرها عفرين بالعلامة الكاملة 9 نقاط يليه النواعير 6 نقاط وشرطة حماة 3 نقاط وأخيراً الجزيرة بلا رصيد والذي قدم أوراق اعتذاره عن المتابعة بحجة عدم وجود السيولة المادية .

فيلتقي في ملعب حماة الصناعي النواعير مع جاره شرطة حماة وعفرين بقي مرتاحاً بعد اعتذار الجزيرة.

نتيجة المباراة مهمة للفريقين من أجل تقليص فارق النقاط مع عفرين المتصدر وحجز بطاقة عبور للدور النهائي وطموح الفريقين مشروع لتحقيق ذلك.