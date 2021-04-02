مصارعتنا إلى كازاخستان .. والأمل بتحقيق نتائج مميزة

إبراهيم النمر

يشارك الاتحاد العربي السوري للمصارعة باجتماعات الاتحاد الدولي والآسيوي للمصارعة في كازاخستان عبر رئيس الاتحاد محمد نور العلي الذي سيكون رئيساً للبعثة ومكلفاً بحضور الكونغرس الآسيوي والتصويت ، إضافة إلى الحكم الدولي محمد نادر السباعي ( نائب رئيس الاتحاد ) والمدرب البيلاروسي الكسندر دبروفسكي الملقب (ساشا ) وأربعة لاعبين هم عمر صارم وعبدالكريم الحسن ومحمد فواز وأسد الدين الأسطة.

أمين سر اتحاد المصارعة محمد الفاعوري في لقاء مع “تشرين” أكد أن بعثنا إلى كازاخستان ستصل على 3 دفعات بدءا من تاريخ 6 الشهر الجاري و8 و12 منه للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية لفئة الرجال، إضافة لاجتماع الاتحاد الآسيوي بطولة آسيا للرجال.

ولفت الفاعوري إلى أن دورة التأهيل هي فقط للأوزان الأولمبية للمصارعة الحرة ومثلها للرومانية على خلاف بطولة آسيا التي تشمل الأوزان جميعها.

منحة آسيوية

وأشار الفاعوري إلى أن اتحاد المصارعة السوري تمكن من الحصول على منحة من الاتحاد الدولي لمدرب ولاعبين اثنين يتحمل الاتحاد الدولي النفقات خلال دورة التأهيل لأربع ليال و3 تذاكر للطائرة من بيروت إلى كازاخستان وبالعكس.

المشاركة واجبة

وأوضح الفاعوري أن المشاركة في بطولات كبرى كهذه مهمة جداً بغض النظر عن النتائج واجبة على صعيد اللاعبين أو اجتماع الاتحاد الآسيوي لتثبيت أقدام الاتحاد العربي السوري للمصارعة في مثل هذه المحافل الدولية الكبرى.

اختيار صائب

ومن حيث اختيار اتحاد اللعبة لأسماء اللاعبين المشاركين قال الفاعوري: اختياراتنا كانت صحيحة ونتمنى لو كان تمثيلنا أكثر عدداً لكن هذا جيد ضمن حدود إمكاناتنا وظروفنا المادية وعلى مستوى النتائج، عملنا ما يجب عمله باستثناء إقامة معسكر خارجي فالظروف الصحية التي يعيشها العالم حالت دون ذلك.

وختم الفاعوري بقوله: نأمل أن يحقق لاعبونا النتائج المرجوة منهم ويرفعوا علم بلدنا عالياً في سماء كازاخستان، ونحن نعول كثيراً على لاعبينا تحقيق هذه البسمة التي ستنعكس على وجوه السوريين جميعاً.