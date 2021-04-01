سيدات الخابور بطلات لدوري كرة القدم للسيدات

حاتم شحادة

توج فريق الخابور بلقب دوري كرة القدم للسيدات بنسخته الثانية لموسم 2020/2021 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق محافظة حمص 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب الجلاء بدمشق.

وسجل هدفي سيدات الخابور اللاعبة آية محمد والتي توجت بلقب هداف الدوري السوري للسيدات برصيد 18 هدفاً.

وكان الخابور يحتاج للفوز أو التعادل لحسم اللقب بينما كان يتوجب على فريق محافظة حمص للفوز حصراً من أجل التتويج.

وتصدر نادي الخابور ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق محافظة حمص، وحل فريق جرمانا في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، وفي المركز الرابع فريق عامودا حامل لقب الموسم الماضي برصيد 30 نقطة.

يذكر أن نادي الخابور يشارك للمرة الأولى في الدوري السوري للسيدات، حيث تمكن من حصد اللقب من دون أي هزيمة.