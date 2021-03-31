روسيا تسجل أول لقاح للحيوانات ضد كورونا في العالم

أعلنت روسيا تسجيل أول لقاح مخصص للحيوانات في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة «سبوتنيك»، قال نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية قسطنطين سافينكوف: إن ابتكار اللقاح جاء من خلال المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات التابع للهيئة وتم تسجيله تحت اسم «كارنيفاك كوف»، مضيفاً: بدأت الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في تشرين الأول من العام الماضي وشاركت فيها الكلاب والقطط والثعالب البيضاء القطبية والمنك والثعالب العادية وحيوانات أخرى.

وأضاف سافينكوف: تسمح لنا نتائج البحث بالاستنتاج بأن اللقاح آمن ويتمتع بفاعلية مناعية عالية، لأنه ظهرت لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة أجسام مضادة لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن العلماء الروس يواصلون حالياً دراسة المدة التي يتم فيها تشكيل المناعة بعد التطعيم باللقاح.

وأوضح سافينكوف أنه يمكن في نيسان المقبل إطلاق الإنتاج التجاري لهذا اللقاح عبر أكبر منصة في البلاد لإنتاج الأدوية للحيوانات التابعة للمركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات، لافتاً إلى أن هذا اللقاح يتمتع بأهمية خاصة لأن بعض الحيوانات وفقاً للمنظمة العالمية لصحة الحيوان عرضة للإصابة بفيروس كورونا وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان.

«سانا»