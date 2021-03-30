خسارة قاسية لمنتخبنا أمام إيران ودياً

إبراهيم النمر

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره الإيراني بنتيجة 3 ـ 0 في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على استاد ازادي في طهران استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم (قطر 2022).

وافتتح المنتخب الإيراني التسجيل في الدقيقة الأولى عبر اللاعب حسين كنعاني ، قبل أن يضاعف المهاجم سردار أزمون النتيجة للمنتخب الإيراني في الدقيقة 40 من الشوط الأول ، واختتم اللاعب كريم أنصاري أهداف فريقه من فاصل مهاري منتصف الشوط الثاني.

ولم يقدم منتخبنا الوطني خلال اللقاء الأداء المأمول خاصة على المستوى الدفاعي وظهرت الأخطاء العديدة في عمق الدفاع، ولولا تألق الحارس إبراهيم عالمة لزادت الغلة للمنتخب الإيراني، كما كان الترابط مفقوداً بين الخطوط الثلاثة.

أما على المستوى الهجومي فاقتصرت الخطورة على كرتين الأولى في الشوط الأول عبر رأسية المهاجم عبد الرحمن بركات تألق الحارس الإيراني في صدها، والثانية عبر محمود المواس نابت العارضة عن الحارس الإيراني في التصدي لها.

يذكر أن منتخبنا بدأ اللقاء بتشكيلة في حراسة المرمى إبراهيم عالمة وفي الدفاع ثائر كروما – فارس أرناؤوط – عمرو ميداني – يوسف الحموي – مؤيد عجان – وفي خط الوسط محمد العنز – كامل حميشة – محمد عثمان- وفي الهجوم محمود المواس وعبد الرحمن بركات.

أما على صعيد التبديلات فقد أقحم مدرب منتخبنا نبيل معلول في الشوط الثاني كل من يوسف محمد بديلاً لعمرو ميداني، وعمرو جنيات بديلاً لمؤيد عجان وأحمد الأشقر بدلاً لكامل حميشة ومحمد حلاق بديلاً لمحمد عثمان، ومحمد ريحانية بدلاً لمحمود المواس.