«بريد» دير الزور يبدأ بدفع تعويضات المسرّحين

دير الزور – مالك الجاسم

بدأت مديرية بريد دير الزور اليوم دفع تعويضات المسرحين، وأكد مدير بريد دير الزور رضوان الطعيمة لـ«تشرين» أن عدد المسرّحين حسب القوائم بلغ 500 مسرّح، والمبلغ الإجمالي 400 مليون ليرة، ويمكن للمسرّح القبض من أي فرع في بقية المحافظات. والمطلوب هو شهادة تأدية الخدمة والرقم الوطني والحضور شخصياً أو حسب وكالة.

وأضاف الطعيمة: تم اتخاذ كافة التحضيرات لهذا الأمر وضمن إجراءات احترازية تم اتخاذها للتصدي لجائحة «كورونا» من خلال عملية التعقيم المستمرة للمكان، والتركيز على التباعد المكاني، وارتداء الكمامة.

يذكر أن خدمة دفع التعويضات وفق مركز بريد دير الزور وبقية المراكز توفر الجهد والوقت وتخفف عناء السفر للمسرّحين.