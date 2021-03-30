معامل أدوية تساهم في تغطية حاجة السوق المحلية

اللاذقية - يوسف علي

أوضح المهندس رحاب الدعدع مدير الصناعة في اللاذقية لـ«تشرين» أن معامل الأدوية البشرية المستثمرة تساهم في توفير معظم أصناف الأدوية البشرية لحاجة السوق الدوائية المحلية، مبيناً أنها نتج مختلف الزمر الدوائية والمستحضرات الطبية والغذائية لحاجة السوق الدوائية المحلية، وتوفر عشرات فرص العمل.

وأشار دعدع إلى 3 مشاريع منشآت جديدة حصلت على تراخيص وهي قيد التنفيذ و الإنشاء الذاتي.

و في السياق ذاته أوضح المهندس إبراهيم حايك مدير المنطقة الحرة البرية أن معملين ينتجان الأدوية البشرية بمختلف الزمر الدوائية حسب متطلبات السوق الدوائية.