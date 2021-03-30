المعلول يعلن عن تشكيلة منتخبنا في مباراته مع إيران

إبراهيم النمر

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم التونسي نبيل معلول عن التشكيلة الرسمية لمنتخبنا التي ستواجه المنتخب الإيراني في ملعب أزادي في طهران اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى إبراهيم عالمة وفي الدفاع ثائر كروما – فارس أرناؤوط – عمرو ميداني – يوسف الحموي – مؤيد عجان – وفي خط الوسط محمد العنز – كامل حميشة – محمد عثمان- وفي الهجوم محمود المواس وعبد الرحمن بركات.

وشهدت التشكيلة وجود ثائر كروما ويوسف الحموي ومحمد العنز وإبراهيم عالمة بعد غيابهم عن التشكيلة الأساسية لمواجهة البحرين الخميس الفائت التي انتهت بخسارة منتخبنا 3-1.

كما يغيب مهاجم نادي جبلة وهداف الدوري السوري محمود البحر عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية، علماً أنه لم يشارك أيضاً في مباراة البحرين.

وتعرض اللاعب مؤمن ناجي لإصابة خفيفة في تمرينات المنتخب يوم أمس وبعد تشخيص حالته اليوم لم يُعطَ التصريح الطبي للمشاركة في المواجهة حسب بيان اتحاد كرة القدم.

يشار إلى أن آخر مواجهة بين الفريقين كانت ودية أيضاً عام 2019 في طهران وانتهت بخسارة منتخبنا بخماسية نظيفة.