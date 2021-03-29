الصحة: 140 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 115 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 18638 شفيت منها 12492 وتوفيت 1247 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأثنين 29 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

53 في دمشق

27 في ريف دمشق

20 في طرطوس

7 في دير الزور

6 في القنيطرة

6 في السويداء

5 في اللاذقية

5 في حمص

4 في الحسكة

4 في حلب

3 في حماة

=الشفاء:

18 في حلب

17 في دمشق

17 في ريف دمشق

16 في اللاذقية

15 في طرطوس

14 في حمص

9 في السويداء

9 في درعا

=الوفاة:

4 في دمشق

2 في حمص

1 في حلب

1 في اللاذقية