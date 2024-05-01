وزارة الاتصالات تطلق خدمة الفيزا الإلكترونية

دمشق- تشرين:

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة خدمة الفيزا الإلكترونية e-Visa للمواطنين السوريين والعرب والأجانب، بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة السياحة.

وحسب بيان لوزارة الاتصالات فإنه من خلال الخدمة يمكن للسوريين تقديم طلبات بالنيابة عن العرب والأجانب للحصول على سمة دخول من خلال منصة أنجز.سورية anjez.gov.sy ، كما يمكن تقديم الطلبات الداخلية من خلال المكاتب السياحية المرتبطة بوزارة السياحة.

وبالنسبة للطلبات الخارجية يمكن للعرب والأجانب الدخول مباشرة إلى الموقع الخاص بتلقي الطلبات https://evisa.sy.