الشرطة والشعلة عادا للأضواء.. وخطاب يشكو….!

درعا- إبراهيم النمر:

تمكن ناديا الشرطة والشعلة من العودة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غياب طويل، ولاسيما لنادي الشعلة الذي ابتعد عن الأضواء 28 عاماً.

فبعد إسدال الستار على منافسات دوري كرة قدم الدرجة الأولى في دورها الثالث والحاسم استطاع الشرطة في ملعب الجلاء بالعاصمة دمشق من الفوز على نادي الهلال من الحسكة بهدف نظيف، فلقاء الذهاب الأسبوع الفائت انتهى سلبي النتيجة.

لكن القمة كانت في ملعب درعا الصناعي حيث تمكن الشعلة من إكرام ضيفه نادي خطاب وبرباعية مقابل هدف، ليرد له الدين بعد الخسارة ذهاباً بهدف لاثنين.

بعد طول غياب

بعد طول انتظار تحقق الحلم الذي كان يراود أبناء محافظة درعا في رؤية فريقهم بين أندية الدرجة الممتازة ..

تحقق الحلم هذا الموسم بعد جهد دؤوب وعمل جماعي شاق متواصل استمر على مدى عدة أشهر استطاع خلاله الكادر الإداري والتدريبي للفريق تشكيل مجموعة متجانسة من اللاعبين استطاعوا إثبات وجودهم وحققوا الانتصار تلو الانتصار حتى قطفوا ثمرة جهدهم وتعبهم في نهاية الموسم بفوز مستحق أهّلهم للصعود إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة.

استطاع لاعبو الشعلة زيارة شباك حارس مرمى خطاب أربع مناسبات بمعدل مرتين في الشوط، عبر محمد دمراني من ركلة جزاء وبلال العاسمي والذي انتهى لصالح الشعلة ( 2 – 1 ) ومرتين في الشوط الثاني عبر أديب عيسى من ركلة جزاء أيضاً والبديل فراس الحسين.

وكان للاعب المتألق أحمد عرفان عمارة دور كبير في هذا الفوز بعدما تسبب بركلتي الجزاء الأولى بعرقلته داخل جزاء الخصم والثانية بعد تمريرته البينية المتقنة إلى مروان الصلال واحتكاكه مع حارس خطاب.

خطاب تمكن من العودة قبل نهاية الشوط الأول الذي شهد أفضلية واستحواذاً مطلقاً لأصحاب الأرض، بتسجيل هدف تقليص الفارق لتعود المباراة لنقطة البداية، لكن مع بداية النصف الثاني الثاني احتسب الحكم الدولي فراس الطويل ركلة جزاء ثانية للشعلة احتج عليها نادي خطاب، وحاول الانسحاب من المباراة وتوقف اللعب، لكنه عاد إلى الملعب بعد تدخل رئيس منظمة الاتحاد الرياضي العام فراس معلا والدكتور مازن حميدي الرئيس الفخري لنادي الشعلة لتنتهي المباراة بنتيجة ( 4 – 1 ).

وينطلق الجمهور إلى الملعب معلناً عن فرحه الذي طال انتظاره.

رئيس الاتحاد الرياضي في ملعب المباراة

تابع المباراة المهندس لؤي خريطة محافظ درعا وفراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام.

الدكتور مازن حميدي الرئيس الفخري لنادي الشعلة وخالد قناة عضو حزب البعث رئيس مكتب الشباب والرياضة في المحافظة .

جمهور كبير وفوضى

حضر اللقاء جمهور غفير لم تشهد محافظة درعا له من قبل مثيلاً، وذلك أثر بشكل كبير في إعطاء الحافز لأصحاب الأرض في تقديم أفضل ما لديهم من أجل التأهل للممتاز، لكن في الطرف المقابل ملعب المباراة لم يكن مهيأ لاستقبال لقاء مهم ومفصلي كهذا، لكن لنكن صريحين.. كثيرة هي حالات الفوضى التي رافقت المباراة فبالإضافة لتواجد عدد كبير خارج السور والشبك الحديدي، هناك عدد كبير آخر داخل أسوار الملعب ما تسبب بضغط على اللاعبين وكادري الفريقين ولا سيما الفريق الضيف بشكل عام.

رسالة

نادي خطاب احتج على تواجد الجمهور داخل الملعب وبأعداد كبيرة وعلى مرأى من رئيس الاتحاد الرياضي العام الذي كان متواجداً، بل أمر بإطلاق صافرة البداية.

إدارة نادي خطاب تقدم طلب اعتراض على وضع المباراة والحكم والجمهور والمراقب واللجنة التنفيذية المنظمة بدرعا وستقدم الملفات والصور والفيديوهات للاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

بحاجة ملعب المدينة الرياضية

بعد تأهل الشعلة للممتاز لا بد من التنويه بأن النادي بحاجة لصيانة ملعب المدينة الرياضية بدرعا، فملعب العشب الصناعي لا تنطبق عليه الشروط، لذلك على المعنيبن بالشأن الرياضي في المحافظة والاتحاد الرياضي العام ممثلاً بالأستاذ فراس معلا العمل على حل هذه المسألة.

فلو كان الملعب مهيأ لما حدث ما حدث بالأمس.

ماذا قال أبو السل؟

الكابتن وليد أبو السل مدير الكرة في نادي الشعلة أوضح أن فرصة نادي الشعلة كانت فرصة ذهبية في الوصول إلى الدوري الممتاز، لافتاً إلى أن ميزان المباراة كان أقرب للتكافؤ، والفريقان كان لديهما الكثير من الحظوظ ولو أن كفة خطاب كادت تميل لامتلاكه لاعبين محترفين في الدوري الممتاز سابقاً ويلعبون مع فريقي الطليعة والنواعير، لكن حظوظ فريق الشعلة في اللعب في أرضه وبين جماهيره التي توافدت من جميع مناطق حوران بعد عملية التنسيق التي تمتّ بين مفاصل الرياضة بالمحافظة والأندية، مضيفاً: الشعلة حقق مبتغاه ببلوغ الفوز والتأهل إلى الدوري الممتاز.

ولفت ابو السل إلى أن اللاعبين لديهم العزيمة والإصرار والمعنويات العالية ومنقطعة النظير، حيث بذلوا جهوداً كبيرة ولم يبخلوا بجهدهم من خلال استعداداتهم ووضع الخطط المناسبة التي اتبعها المدرّب أنور عبد القادر، ولاسيما بعد محاولته تلافي الأخطاء والسلبيات في المباراة التي خسرها الفريق في مرحلة الذهاب، حيث انصبّت التمرينات التي سبقت اللقاء الحاسم على الإيجابيات وتجنّب واستدراك جميع الأخطاء في الملعب.

ماذا قال البني؟

ياسر البني مدرب خطاب أكد أنه لم يعترض على ركلة الحزاء الأولى، لكن الركلة الثانية غير صحيحة مطلقاً وعلى مرأى من الجميع، إضافة إلى حالة الفوضى داخل الملعب نتيجة الجمهور الكبير الذي حضر اللقاء وتواجد معظمه داخل سور الملعب قريباً جداً من خطوط الملعب!

تجدرُ الإشارة إلى أن الجهات المعنية في محافظة درعا كانت على استنفار كامل وعلى أهبة الاستعداد لتأمين وتذليل كافة المعوقات فيما يتعلق بمباراة الأمس وإخراجها بالشكل الأمثل ليكون الاحتفال بعدها بالفوز والتأهل على مستوى واسع وبصورة لافتة تعكس مدى شوق جماهير المحافظة عامة ونادي الشعلة خاصة ليكون ضمن الدرجة الممتازة بعد غياب عن الدوري الممتاز.