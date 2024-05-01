رئاسة مجلس الوزراء تهنئ الطبقة العاملة بعيدها وتؤكد أنه حافز لبذل الجهود لزيادة الإنتاج وإعادة الإعمار

وجهت رئاسة مجلس الوزراء التهنئة إلى الطبقة العاملة وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي، معربة عن تقديرها الكبير لعمال سورية الذين قدموا التضحيات الجسام.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن عيد العمال يرمز لقدسية معاني العمل والتفاني فيه، ويشكل حافزاً لمواصلة بذل كل الجهود والطاقات الوطنية في سبيل زيادة الإنتاج والإنتاجية واستكمال مسيرة إعادة الإعمار والبناء في مختلف القطاعات التي استهدفها الإرهاب.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى الملاحم البطولية والتضحيات الكبيرة لعمال الوطن دفاعاً عن معاملهم ومصانعهم حيث اختلطت دماؤهم بعرق جبينهم، ومن خلال حفاظهم على منشآتهم، ومواصلتهم بذل أقصى الجهود على خطوط الإنتاج وفي مواقع العمل على امتداد ساحة الوطن، لتأمين حاجة أبناء شعبنا من مختلف السلع والمواد الأساسية، في ظل حصار ظالم يستهدف شعبنا في أساسيات حياته اليومية.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء مواصلة العمل لتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة التي ساهمت بحماية الوطن من جهة واستمرار دوران عجلة الإنتاج بسواعد أبنائها من جهة ثانية.

وتوجهت بالرحمة على أرواح شهداء الطبقة العاملة الذين استشهدوا دفاعاً عن عملهم ومنشآتهم.