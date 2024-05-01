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انتخاب سورية عضواً في المجلس التنفيذي لأكساد

تم اليوم في الرياض انتخاب سورية عضواً في المجلس التنفيذي في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.
جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمركز التي تعقد في الرياض، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان سفير سورية لدى المملكة العربية السعودية، ووزراء الزراعة في الدول العربية.
السفير سوسان أكد في تصريح، أن انتخاب سورية في المجلس التنفيذي لأكساد سيشكل إضافة نوعية من شأنها تعزيز عمل أكساد، وخاصة على صعيد تعزيز التكامل العربي لتحقيق الأمن الغذائي الذي أضحى حاجة حيوية في ظل التطورات الراهنة في العالم.
وجدد السفير سوسان استمرار دعم سورية لعمل المركز، وخاصة باعتبارها دولة المقر بما يساعده في النهوض بالمهام المنوطة به.
كما تم في الاجتماع إعادة انتخاب الدكتور نصر الدين عبيد مديراً لأكساد لولاية جديدة.

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