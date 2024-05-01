جريح الوطن: أكثر من 3 آلاف جريح انطلقوا بمشاريعهم الإنتاجية

تشرين:

أعلن مشروع جريح الوطن أن 3300 جريح انطلقوا في مشاريعهم الإنتاجية، بعد حصولهم على منحة مالية من المشروع، بنسبة 97 بالمئة من الجرحى المنضمين إلى المشروع.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أن الجرحى هم من شريحتي العجز التام وتحت التام من 70 حتى 100 بالمئة، والمشاريع شملت المجال الزراعي والحيواني والمهني والتجاري والاستثماري.

وبين المشروع أن الجرحى العاملين من شريحة العجز الجزئي قارب عددهم 1100 جريح منضم للمشروع، ويعملون في مجالات مختلفة كالبناء والصيانة والحدادة والنجارة والخياطة والدهان والتدريس وغيرها من المهن العملية والفكرية والإبداعية، استناداً إلى قاعدة البيانات التي وفرتها بطاقة جريح الوطن.