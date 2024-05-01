اتحاد الكتّاب العرب ينعى الأديب الباحث الدكتور موفق أبو طوق

دمشق- لمى بدران:

بعد رحلة مميزة في العطاء والإبداع فقد اتحاد الكتاب العرب في سورية والأوساط الثقافية والأدبية، القاص والأديب المربي الدكتور موفق أبو طوق (١٩٥٠- ٢٠٢٤) عضو اتحاد الكتاب العرب في سورية- جمعية أدب الأطفال، وأحد أهم المنظرين في الكتابة للأطفال.

عُرف الفقيد من خلال كتاباته الإبداعية مثل: ” الرحلة الطويلة” مجموعة قصصية للأطفال، و” الهجوم الكبير” مجموعة قصصية للأطفال، و”اعترافات علاء الدين” وكذلك مجموعة ” الأمل الضائع”. وتميزت كتاباته بالنزوع إلى تعزيز القيم والأخلاق عند الأطفال والناشئة، وهو ما حرص على تقديمه أيضا من خلال دروسه لطلابه في كلية طب الأسنان، ووثقه في كتابه الموسوم ب: ” قراءة في دفتر طبيب”.

تميز فقيدنا الراحل بعشقه لمدينة حماة وعاصيها، كما عرف بشغفه بتراثها وما تحمله من قيم وحضارة ضاربة في عمق التاريخ، وتقديراً لما قدمه الأديب الراحل من أدب وثقافة وعطاء متميز، قام اتحاد الكتاب العرب بتكريمه في احتفال خاص أقيم في محافظة حماة، وتم منحه شهادة تقدير خاصة مع درع اتحاد الكتاب العرب في سورية.