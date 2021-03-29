تربية اللاذقية: العملية التعليمية مستمرة ولا مبرر لتوقفها

أكد مدير التربية في محافظة اللاذقية عمران أبو خليل أن العملية التعليمية مستمرة في جميع مدارس المحافظة دون توقف وأن المديرية تتابع مع كل المدارس إجراءات حسن سير هذه العملية وتأمين متطلباتها.

ولفت أبو خليل في تصريح لمراسل «سانا» إلى وجود تعليمات لجميع المدارس في الريف بأن يقوم الكادر الإداري في المدرسة بمتابعة تعليم الطلاب في حال حدوث أي طارئ وعدم قدرة وصول المدرسين إليها وفي حال وجود نقص للكادر التعليمي في مدرسة للتعليم الأساسي يتم الاستعانة بمدرسين من الحلقة الثانية أو المرحلة الثانوية حرصاً على عدم تعطيل العملية التدريسية في أي مدرسة.

توضيح مدير التربية جاء على خلفية توقيف الدوام في مدرسة قرية الدفلة التابعة لبلدة رأس البسيط الذي اعتبره مدير التربية تصرفاً فردياً وخاطئاً باعتبار أن المدرسة تضم عشرة إداريين من أهل القرية و12 مدرساً من خارجها مشيراً إلى أن مدير المدرسة كان بإمكانه التعويض من ملاك المدرسة من الإداريين أو الاستعانة من مدرسين في مدارس قريبة.