إغلاق شعبة صفية بمدرسة خالد بن الوليد في الدريكيش لإصابة المعلمة بكورونا

طرطوس - رفاه نيوف

أكد مدير تربية طرطوس علي شحود أنه تم رصد الواقع الصحي في مدارس محافظة طرطوس اليوم وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا قررت مديرية التربية في طرطوس إغلاق شعبة الصف الأول في مدرسة خالد بن الوليد الحلقة الأولى قطاع الدريكيش لمدة خمسة أيام بسبب إصابة معلمتها بفيروس كورونا .

وأضاف: تتمنى مديرية التربية الصحة والسلامة لأبنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين وتهيب بالجميع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على تحقيق بيئة مدرسية صحية .

وقال مدير تربية طرطوس: مع العلم بأننا فقدنا يوم أمس الأحد الدكتور وفيق صبح مدير الصحة المدرسية بمنطقة الدريكيش بعد إصابته بفيروس كورونا.