في أسواق درعا .. تراجع نسبي بأسعار المواد

درعا- عمار الصبح

شهدت بعض السلع والمواد الغذائية في أسواق محافظة درعا انخفاضاً نسبياً وتدريجياً في أسعارها خلال الأيام الماضية، لكن ليس بالمستوى المطلوب والذي يوازي التراجع في سعر الصرف الذي ارتفعت الأسعار بحجته.

ويرى مواطنون أن الأسعار لا تزال تحتفظ ببعض مكاسبها المرتفعة التي حققتها خلال الفترة الماضية، فيما كان الانخفاض الذي يجري الحديث عنه لبعض المواد جزئياً وبنسب بسيطة ولا يقارن بالأرقام القياسية التي قفزت إليها، هذا فضلاً عن تضارب الأسعار من محل لآخر وبين منطقة وأخرى، ما يضطرهم للبحث طويلاً عن حاجاتهم الأساسية على أمل الظفر بأسعار مخفضة.

ويتساءل مواطنون : لماذا ترتفع الأسعار فوراً ودفعة واحدة عند حدوث صعود في سعر الصرف، فيما تحتاج الأسعار إلى وقت طويل حتى تعود للانخفاض مجدداً ويغدو تراجعها بالقطارة عندما ينخفض سعر الصرف؟ ، داعين إلى وضع حد لما أسموه تلاعب التجار بالأسواق ومخالفة المتلاعبين ومنع احتكار السلع الأساسية من قبل بعض التجار وتشديد العقوبات وخصوصاً في الأرياف.

بدوره، أوضح قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أن الغرفة على تواصل يومي مع التجار وخصوصاً تجار المواد الغذائية في المحافظة بغية مطالبتهم بتخفيض أسعارهم والمساهمة بشكل فاعل في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، لافتاً إلى أن المؤشرات إيجابية وهناك تجار بدؤوا فعلاً بتخفيض أسعارهم بنسب متفاوتة وهذا التخفيض سيستمر تباعاً وسيلمس المواطن هذا التراجع خلال الأيام القليلة القادمة، وخصوصاً مع التحسن الذي يشهده سعر الصرف بشكل متتابع بما ينعكس إيجاباً على كل الحلقات.

وعن طرح مبادرات جديدة خلال الفترة القادمة أشار المسالمة إلى أن المحافظة ستشهد يوم غد الإثنين انطلاق مهرجان (الخير للتسوق) والمقام في مدينة درعا برعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة درعا ومبادرة من عدد من سيدات ورجال الأعمال، لافتاً إلى أن المهرجان سيشمل أصنافاً مختلفة من المواد السلعية والغذائية وبأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية.