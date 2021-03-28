بعد ازدياد إصابات كورونا في طرطوس لجنة الطوارئ تتخذ إجراءات

طرطوس - رفاه نيوف

بعد الارتفاع المتصاعد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة طرطوس اتخذت لجنة الطوارئ المركزية في المحافظة برئاسة محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وبحضور الرفيق أمين فرع الحزب في طرطوس الدكتور محمد حسين العديد من الإجراءات والقرارات وهي تكليف مدير المحروقات تخصيص كازية ووضع مخصصات من البنزين والمازوت لصالح منظومة سيارات الإسعاف والمشافي والطوارئ وسيارات النظافة.

وأكدت اللجنة على الالتزام بالتعاميم السابقة و الحد من التجمعات في الأماكن العامة و الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفرض العقوبات بحق المخالفين و

الاستمرار بتطبيق قرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا مع التأكيد على إلزام كافة مرتادي وسائل النقل والسائقين للآليات العامة والخاصة بارتداء الكمامة، وذلك للحد من انتشار الفيروس وفرض غرامات مالية تصل إلى خمسين ألف ليرة بحق المخالفين، مع

التأكيد على تعميم اللجنة السابق على المشافي الخاصة ومراكز الطبقي المحوري في محافظة طرطوس بتقديم تقرير يومي بنتائج التصوير والتحليل إلى مديرية الصحة.

وأيضاً إغلاق مبرات التعزية وصالات الأفراح مدة /15/ يوماً من تاريخه ويعاد التقييم في الاجتماعات القادمة ،

كما تم تكليف قيادة شرطة المحافظة التعميم على كل مديري المناطق والنواحي والأقسام في مدينة المركز وفرع المرور وشرطة الطرق العامة متابعة تطبيق قرارات اللجنة السابقة وفرض غرامة مالية بحق المخالفين والتأكيد على فرع المؤسسة السورية للتجارة في صالاتها وفرع المخابز ومراكز بيع الخبز بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتباعد المكاني.

والتأكيد على فرع الهلال الأحمر في طرطوس للتنسيق التام مع مديرية التربية وتقديم كل الدعم للقطاع التربوي من معقمات وكمامات وغيرها.

كما أكدت اللجنة على رؤساء المجالس المحلية متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية المتضمن رفع الحد الأعلى لمبلغ الغرامات التي تحددها المجالس المحلية بموجب المادة /140/ من قانون الإدارة المحلية النافذ ولاسيما فيما يخص مخالفات عدم التقيد بالإجراءات التي تحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم تكليف مديرية التربية وجامعة طرطوس بإرسال تقارير يومية لرئيس لجنة الطوارئ المركزية لجهة الإجراءات المتخذة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في المدارس والجامعة.

وأكدت محافظة طرطوس على المواطنين بضرورة التقيد الذاتي والشخصي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس لجهة النظافة الشخصية والتعقيم وعدم التسبب بالازدحام وأخذ الحيطة والحذر .

من جهته، أكد مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار جهوزية المشافي والكوادر الطبية وزيادة عدد الأطباء والممرضين في مشفى الباسل مع وجود خزانات كافية من الأوكسجين.