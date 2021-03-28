استقرار ملحوظ للعملية التعليمية في تدمر

تدمر - تشرين

شهدت مدارس مدينة تدمر في الآونة الأخيرة استقراراً ملحوظاً بالعملية التعليمية والتربوية بعد تذليل معظم الصعوبات التي كانت تعترض سيرها .

وأكد مشرف المجمع التربوي في تدمر ساطع القيم أن العملية التعليمية في مدارس المدينة انتظمت و خاصة بعد التزام كافة الكادر التعليمي بالعودة إلى المدينة والالتحاق بالمدارس بعد تأمين السكن المجاني للمعلمات، ما أسهم أيضاً في ازدياد عدد الأهالي العائدين إلى المدينة والتحاق أبنائهم في هذه المدارس، مشيراً إلى أهمية توفير البنية التعليمية المحفزة التي تمكن المعلمين من تحقيق النتاجات التعليمية بكفاءة عالية في إطار مجتمعي مشترك .

وقالت مديرة مدرسة الملك اذينة صفية الياسين : إن الواقع التعليمي في تدمر مرّ بظروف صعبة نتيجة اعتداءات الإرهابيين على المنطقة وتخريبهم لأبنية المدارس وحرمان الطلاب من دراستهم، لكن بعد تحريرها على يد أبطال الجيش العربي السوري بدأ تحسن ملموس على الواقع التعليمي، معربة عن أملها بعودة كافة طلاب مدينة تدمر إلى مدارسهم و خاصة بعد توفر الأمان في المنطقة.