زراعة الحمّص في السويداء تسير بخطا متباطئة

سهى الحناوي

على الرغم من أن زراعة الحمّص قد مضى عليها أكثر من شهر, وهو الموعد المخصص لزراعته لدى الريف الشرقي من محافظة السويداء، إلا أن هذه الزراعة -حسبما أشار عدد من مزارعيه لـ«تشرين»- ما زالت تسير بخطا متباطئة، بسبب قلة الهاطل المطري، وخلو التربة من الرطوبة المساعدة على الإنبات.

وفي هذا السياق أشار مدير زراعة السويداء المهندس- أيهم حامد إلى أن المساحات المزروعة بمحصول الحمص في المحافظة منذ بداية الموسم وحتى تاريخه بلغت نحو 1٠ آلاف هكتار، علماً أن خطة مديرية الزراعة هي زراعة ٣٠٩١٨ هكتاراً, وبهذا تكون نسبة التنفيذ لا تتجاوز ٣٤%.

وأضاف حامد: تشجيعاً لمزارعي الحمّص تم صرف منح لهم بقيمة ٣٠٠ مليون ليرة, وذلك بمعدل ١٥٠٠ ليرة للدونم الواحد، وهذه المنحة كي يتمكن المزارعون من شراء مستلزمات الإنتاج.

لافتاً إلى أن استمرار الهطلات المطرية يُمكّن الفلاحين من متابعة زراعة المحصول, وخاصة أن أغلبية الأصناف المزروعة من الحمّص هي من الربيعية, وتزرع بعلاً وتكتسب أهمية لكون المحصول من المحاصيل الرئيسة في المحافظة, والتي تحتل المرتبة الأولى على مستوى سورية بمساحاته المزروعة وإنتاجه.