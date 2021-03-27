دمشق بطلة اختراق الضاحية

عبد القادر كويفاتيه

توجت دمشق ببطولة الجمهورية لاختراق الضاحية والتي أقيمت في حلب على محور الزهراء – نبل.

حيث توجت دمشق بلقب الترتيب العام و جاءت حلب بمركز الوصيف الثاني و حمص في المركز الثالث .

وفي بطولة الفردي فازت مريم أحمد من دمشق ببطولة شبلات ٣ كيلومترات تلتها مريم عباس من حمص ثم شهد الباشا من حلب.

وفي بطولة الناشئات ٤ كيلومترات توجت الدمشقيات رؤى يوسف تلتها تيماء ديوب ثم ميس عبود .

أما بطولة الشابات ٦ كيلومترات فقد توجت رقية محمود من دمشق تلتها إخلاص الخطيب من حلب ثم رانيا شعبان من ريف دمشق .

أما فردي الأشبال ٤ كيلومترات فقد توج هاصم طالب من حمص تلاه خالد مصطفى من دمشق ثم محمد مواري من ريف دمشق.

وفي بطولة الناشئين ٦ كيلو مترات فاز سلمان عاصي من دمشق ببطولتها تلاه محمد ياسرجي من حلب ثم أسد الله الخالدي من دمشق.

وفي بطولة الرجال ٨ كيلومترات فاز قتيبة قنات من دمشق تلاه حيدر القادري من ريف دمشق ثم سامر السمير من دمشق.

وقال رئيس اتحاد ألعاب القوى السوري فياض بكور:

من واجبنا أن نخلق الفرح لمن قدم لنا دروساً في النضال والصمود .. لتتحول نبل والزهراء اللتين كسرتا الحصار وحطمتا قيوده إلى مدرسة في التضحية.

ووصف البطولة بالممتازة وثمن عالياً تفاعل الجمهور والمواطنين مع البطولة.

أما رئيسة مكتب الألعاب الفردية بتنفيذية حلب السيدة ناديا مستريح فقد أشادت بالمشاركة الكبيرة للمحافظات واحتلال منتخب حلب للمركز الثاني.

وأضافت إن البطولة كللت بالنجاح وحظيت باهتمام مسؤول فالبطولة بدأت في مدينة الزهراء وانتهت بمدينة نبل والتي جرى فيها تكريم الفائزين.

أما رئيس فنية حلب لألعاب القوى بحلب معتصم سيجري فقد وصف البطولة بأنها جيدة وهي باكورة عودة البطولات الغائبه منذ زمن بعيد عن حلب التي كانت واحدة من المحافظات المميزة بألعاب القوة.