محطتا مياه جديدتان بالخدمة في دير الزور

دير الزور – مالك الجاسم

أكد المهندس ربيع العلي مدير مؤسسة المياه في دير الزور لـ«تشرين» أنه تم تشغيل محطة جديدة بريف دير الزور الشرقي ، وهي محطة العباس النموذجية في ريف البوكمال باستطاعة 160 متراً مكعباً ، ومحطة ثانية في محكان بريف الميادين ليصبح عدد المحطات الموضوعة بالخدمة حتى الآن ٦٦ محطة، وأن المؤسسة على أبواب استكمال تشغيل كامل المحطات والبالغ عددها 69 محطة.

كما وتتابع ورشات المؤسسة تنفيذ المشاريع الموضوع في خطة هذا العام, حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع استبدال الشبكة الفرعية والخط الرئيس في حي القصور حوالي 70 بالمئة.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل خزانات الجبل بلغت نسبة الإنجاز حوالي 90 بالمئة والبالغ عددها ثلاثة خزانات بسعة تخزينية خمسة عشر ألف متر مكعب لتأمين ضغط مائي لأحياء مدينة دير الزور.