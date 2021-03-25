منتخبنا يخسر أمام نظيره البحريني ودياً

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخبين في العاصمة البحرينية المنامة ضمن تحضيراتهما لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

ربع الساعة الأول من المباراة شهد أداءً بطيئاً من المنتخبين وفي الدقيقة العشرين احتسبت ركلة جزاء للمنتخب البحريني افتتح من خلالها التسجيل عبر إسماعيل عبد اللطيف لينشط منتخبنا قليلاً فكانت الفرصة سانحة للتسجيل وإدراك التعادل من الركلة الحرة المباشرة التي نفذها محمد عثمان في الدقيقة الـ 22 لكنها جاورت القائم الأيمن إلى أن تمكن منتخبنا في الدقيقة الـ 31 من تعديل النتيجة بهدف محمد عثمان من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة العماني خالد الشقصي إثر عرقلة لاعبنا عبد الرحمن بركات.

وعاد المنتخب البحريني ليتقدم مجدداً بهدف ثانٍ سجله إسماعيل عبد اللطيف في الدقيقة الـ 36 كما أتيحت لمنتخبنا فرصة التعديل بعد الهدف مرتين الأولى عندما أضاع محمود المواس هدفاً محققاً من رأسية جاورت القائم فيما أهدر عبد الرحمن بركات فرصة أخرى من أمام مرمى المنتخب البحريني لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البحريني بهدفين لهدف.

ومع انطلاق الشوط الثاني تصدى حارس مرمى منتخبنا طه موسى لكرة خطرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء وكادت كرة المواس عند الدقيقة الـ 50 أن تدرك التعادل لولا أنها علت المرمى بقليل وفي الدقيقة الـ 67 سجل محمد مرهون هدف المنتخب البحريني الثالث ورغم التبديلات التي أجراها مدرب منتخبنا نبيل معلول إلا أن الحلول الهجومية لم تكن فاعلة لتنتهي المباراة بفوز المنتخب البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي منتخبنا مع منتخب إيران في مباراة دولية ودية ثانية تحضيراً للتصفيات القادمة أيضاً وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري.

“سانا”