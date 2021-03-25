نظام أردوغان يحاكم نشطاء وصحفيين بتهمة التظاهر ضد سياساته

بدأت سلطات النظام التركي اليوم محاكمة نشطاء مدنيين وحقوقيين وصحفيين بتهمة المشاركة في مظاهرات ضد سياسات رئيس هذا النظام رجب أردوغان.

ونقلت سبوتنيك عن إحدى الناشطات الموقوفات ضمن قضية جماعة “أمهات السبت” قولها في تصريح: “إنه لا ينبغي محاكمتنا نحن.. الذين يستحقون المحاكمة هم من تسببوا في اختفاء أبنائنا وإخواننا وأخواتنا” ، موضحة أن الناشطات العضوات في الجماعة ينظمن وقفات احتجاجية أسبوعية على ضوء الشموع في ميدان وسط إسطنبول منذ عام 1995 مطالبات بالعدالة لأقاربهن الذين خطفوا أو احتجزوا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ومن بين المتهمين الستة والأربعين الذين تجري محاكمتهم عضوات في الجماعة ونشطاء حقوقيون وصحفيون ومتظاهرون من الجنسين وتصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم إلى السجن ثلاث سنوات.

يذكر أن نظام رجب أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين من وظائفهم.

“سانا”