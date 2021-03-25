خطة لأتمتة خمسة مراكز بريدية سنوياً

طرطوس - مصطفى برو

تعمل مديرية بريد طرطوس على أتمتة جميع المراكز المرتبطة بها بالتدريج وعددها 28 مركزاً لتقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة والدقة وتخفيف العبء عنهم، وانتهت المديرية من أتمتة 10 مراكز في مركز المحافظة والمدن التابعة لها وهناك خطة من الإدارة العامة لأتمتة خمسة مراكز بريدية كل عام في طرطوس.

وأوضح سامي علي مدير بريد طرطوس أن المديرية قدمت من بداية العام الحالي أكثر من 787 ألف خدمة متنوعة للمواطنين.

وعن صعوبات تقديم الخدمة بشكل جيد وسهل للمواطنين قال علي: الصعوبات تنطبق على معظم المؤسسات الحكومية والقطاع العام ومنها نقص الوقود لوسائل نقل الطرود البريدية وصعوبة إرسال طرود خارجية بسبب إجراءات الحصار والعقوبات، مشيراً إلى أن مديرية بريد طرطوس تغطي كل نفقاتها من إيراداتها بما فيها أجور العمال والموظفين.