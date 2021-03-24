ازدياد الطلب على المياه المعبأة بالرغم من رفع سعرها

طرطوس - رفاه نيوف

أكد المهندس ملهم دوزوم مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه أنه رغم ارتفاع أسعار عبوات المياه يوم أمس الثلاثاء لم تتأثر مبيعات الشركة بل شهدت زيادة في نسبتها ووصلت هذه المبيعات خلال يوم أمس الثلاثاء وأول أمس ما يعادل ٩٥٢١٥ جعبة مياه لعبوات نصف ليتر وعبوة ليتر ونصف الليتر وعبوة ١٠ ليترات.

وأشار دوزوم إلى أن ارتفاع الأسعار الذي صدر يوم أمس وسبقه ارتفاع خلال شهر كانون الثاني المنصرم صدر بناء على محضر اللجنة الإدارية بالشركة والذي لم يتجاوز الـ١٥٪ ليبقى سعر العبوة غير متناسب مع تكلفة الانتاج العالية مع العلم أن هامش الربح الذي وضعته الشركة لا يتجاوز ١٠٪.

وأضاف: الشركة تعاني كثيراً في تأمين المواد الأولية وذلك بعد عزوف الموردين عن التقدم ونضطر في أغلب الأوقات وخاصة خلال السنوات الأخيرة لإعادة الإعلان أكثر من عشر مرات وبالنتيجة عرض وحيد، بينما في السابق كان الموردون يتسابقون لتقديم عروضهم وهذا واقع فرضه تغير سعر الصرف بالإضافة لصعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحرب الاقتصادية والحصار الظالم على سورية.