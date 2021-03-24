اللاذقية .. تعديل عدادات «التكاسي» قيد الدراسة

اللاذقية - رحاب رجب

أشار المهندس ياسر سعود مدير فرع المنطقة الساحلية لشركة أعمال الكهرباء والاتصالات لـ«تشرين» إلى أنه بعد الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين، تم عقد اجتماع في مبنى المحافظة لتعديل أجور «التكاسي» بناء على طلب من مجلس محافظة اللاذقية وبحضور مندوبي الشركة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ونقابة السائقين وفرع المرور برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة، مبيناً أن الشركة ستعدل العدادات وفق التسعيرة الجديدة بعد الاتفاق عليها وتصديقها أصولاً.

وعن أعمال الشركة للعام الحالي، أشار سعود إلى أنها تشمل عدة مشاريع بقيمة مليار ليرة سورية بعضها مدور من العام الماضي وتشمل مشروع التغذية الكهربائية لمشروع السكن الشبابي في طرطوس، ومشروع الإنارة الكهربائية لمشروع السكن الشبابي في اللاذقية، وإنارة الشارع الرئيس في بلدية الحميدية، وإنارة الشارع الرئيس بمشروع توسع دمسرخو في اللاذقية, ومشروع تقديم وتركيب وصيانة عدادات «تكاسي الأجرة» في اللاذقية.

وأوضح مدير الشركة أن هناك مجموعة مشاريع جديدة في طور التعاقد، منها مشروع إنشاء محطة تحويل لجامعة طرطوس، ومشروع تركيب مركز تحويل في جامعة تشرين، ومشروع التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه في دوير بعبده، إضافة إلى مشروع إنارة بعض الشوارع في مدينة اللاذقية بأجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية.