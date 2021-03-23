62 مليون دولار قيمة لوحة فنية على القماش في مزاد بدبي

بيعت أكبر لوحة على القماش في العالم بمبلغ 62 مليون دولار في دبي لتصبح بذلك ثاني أغلى لوحة تباع في مزاد لفنان على قيد الحياة.

وذكرت «رويترز» أن اللوحة اسمها «رحلة الإنسانية» وهي من أعمال الرسام البريطاني ساشا جفري ومسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة مرسومة على القماش في العالم وتم رسمها على قطعة قماش كبيرة في أرضية قاعة الرقص بفندق أتلانتس في دبي على مدى سبعة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا وتم تقسيمها إلى 70 قطعة من أجل بيعها.

ووضع جفري الذي كان مقيماً في الإمارات عند فرض إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا مفهوم اللوحة حول موضوعين رئيسيين هما التواصل والانعزال واستخدم 1065 فرشاة رسم و6300 لتر من الطلاء في تلوينها.

وكان الرسام جفري يهدف من خلال بيع اللوحة التي تبلغ مساحتها 1980 متراً مربعاً إلى جمع 30 مليون دولار لتخصيص العائد لأعمال خيرية.

واشترى اللوحة أندريه عبدون وهو فرنسي يعيش في دبي.

وبيعت أغلى لوحة فنية لفنان على قيد الحياة في مزاد كانت للفنان ديفيد هوكني التي رسمها عام 1972 باسم بورتريه فنان حوض سباحة مع شخصيتين والتي بيعت في 2018 مقابل 90.3 مليون دولار.