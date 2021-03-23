11 إصابة بفيروس كورونا في مشفى بانياس وتوفر جميع مستلزمات العلاج

طرطوس- ثناء عليان

أكد الدكتور عماد بشور مدير عام الهيئة العامة لمشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا سواء في عدد المقبولين في المشفى من المرضى الذين لديهم أعراض شديدة أو في عدد المرضى المراجعين ممن لديهم أعراض خفيفة، وبيّن بشور أن عدد المقبولين بقسم العزل في المشفى ازداد عما كان عليه من أسبوعين ليصبح 11 مريضاً بعد أن كان اثنين، وأن عدد المراجعين في اليوم تجاوز الـ 20 مراجعاً ممن لديهم أعراض مشتبه بها أو شكوى من آلام صدرية بعد أن كان خمسة مراجعين فقط في اليوم، والوضع في ازدياد ما لم يتقيد المواطنون بالإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة أقسام في المشفى مجهزة لاستقبال مرضى كورونا وجميع الأسرة في هذه الأقسام مجهزة بمآخذ أوكسجين، إذ إن الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام هي 60 مريضاً فقط.

وأكد بشور أن المشفى جاهز لاستقبال كل من يشعر بأي عارض من أعراض الإصابة بكورونا، حيث يتم قبول الحالات الشديدة في قسم العزل، أما الحالات الخفيفة فيتم الاكتفاء بحجرها منزلياً ومتابعتها من قبل فريق طبي.

وأشار بشور إلى إعطاء الدفعة الأولى من لقاح كورونا لجميع العاملين ضمن أقسام العزل، كما تم إيقاف العمليات الجراحية الباردة بناء على قرار وزارة الصحة واستنفار المشفى لصالح مرضى كورونا، ودعا الجميع لعدم الاستهتار بهذا المرض والتقيد بتعليمات وزارة الصحة وإدارة المشفى والالتزام بالإجراءات الوقائية منعاً لانتشار العدوى.