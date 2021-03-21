تنفيذي دير الزور يُحدد أسعار مبيع أسطوانة الغاز

عثمان الخلف

بعد شكاوى طالت معتمدي الغاز في دير الزور إثر رفعهم أسعار استبدال أسطوانات الغاز المنزلي فور صدور التعرفة الجديدة من دون وجه حق أو اعتماداً على قرارٍ من الجهات الحكومية المعنية، أقر المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور خلال اجتماع ترأسه المحافظ فاضل نجار اليوم أسعار مبيع أسطوانة الغاز من المعتمد إلى المواطن كالتالي:

ضمن مركز المحافظة مدينة دير الزور 4 آلاف ليرة، الميادين والمناطق التابعة لها 4300 ليرة، فيما حدد القرار سعر المبيع في مدينة البوكمال والمناطق التابعة لها 4800 ليرة، والتبني والمناطق التابعة لها 4500 ليرة، أما الريف الشمالي فبات سعر المبيع 4300 ليرة.

كما صادق المكتب على الموازنة المالية لعدد من الوحدات الإدارية واستعرض نسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، وسجلت (تشرين) ارتفاعاً في سعر أسطوانة الغاز في مركز المحافظة وصل إلى 4500 ليرة، ما أثار سخطاً لدى الأهالي الذين يُعانون ضغطاً معيشياً صعباً أمام موجة الغلاء غير المسبوقة، والتي طالت مختلف أنواع المواد الاستهلاكية، فمن يتسلم اسطوانة الغاز بعد انتظار رسالة البطاقة الذكية سيُفكر أيضاً بأجرة إيصالها إلى منزله التي تصل لدى البعض إلى 2000 ليرة خصوصاً أن تعرفة جديدة لأجور النقل لم تصدر بعد رفع سعر مادة البنزين مؤخراً ، ناهيك عن شكاوى الأهالي في بقية مناطق المحافظة .