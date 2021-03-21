ارتفاع أسعار هدايا عيد الأم

السويداء - ضياء الصفدي

اختلفت أجواء عيد الأم هذا العام عن كل سابقاتها, فالغلاء الجنوني أرخى بظله الثقيل على العيد, حيث وصلت أسعار الأدوات المنزلية والكهربائية إلى مئات الآلاف وبعضها تجاوز سعره الملايين، بينما تراوح سعر قالب الكيك بين ٩ آلاف و٣٥ ألفاً، وحتى الوردة بلغ سعرها ٤٥٠٠ ليرة وشهدت أسواق مدينة السويداء حركة خجولة في يوم العيد.

وقال تمام كيوان مدرس في معهد لغات: لم نكن نتصور أن نعجز عن إيجاد هدية بسعر مناسب تستفيد منها الأم في هذه الظروف، فأسعار الأدوات المنزلية كالفناجين وصل سعر النوعية المتوسطة منها إلى 50 ألف ليرة للدزينة، والنوعية الممتازة إلى ١٥٠ ألف ليرة، بينما يصل سعر البراد مثلاً إلى ثلاثة ملايين وخمسة ملايين لبعض الأنواع، بينما وصل سعر غسالة الأوتوماتيك إلى مليونين ونصف مليون ليرة.

ارتفاع الأسعار حرم الكثيرين من شراء الهدية السنوية، وقالت ربة المنزل رمزية أبو رسلان إن الاحتفال بهذا اليوم ليس بالهدية بل بجمعة أبنائها وأحفادها في منزلها، معبرة عن أن الغربة سرقت فرحتها هذا العام بسفر اثنين من أبنائها مضطرين للعمل خارج البلاد بسبب الظروف المعيشية.

بعض أصحاب المحال التجارية أكدوا تراجع نسبة المبيعات لهدايا عيد الأم هذا العام بشكل كبير، مرجعين السبب إلى ارتفاع الأسعار لهدايا عدة كالأدوات الكهربائية والمنزلية والألبسة وغيرها.

وأكدت معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء رشا رحروح أن المديرية نظمت عدة ضبوط منذ بداية الشهر الجاري, شملت عدداً من أصحاب المحلات التجارية لبيعهم بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالفواتير والغش بالتعاقد والتمنع عن بيع بعض المواد.

ولفتت إلى أن المديرية كثفت جولاتها منذ بداية الشهر الحالي على الأسواق لمراقبة الأسعار في الأعياد وتعاملت مع جميع الشكاوى الهاتفية والخطية الواردة إليها، داعية المواطنين إلى الاتصال على الرقم 119 على مدار الساعة للإبلاغ عن الشكاوى.