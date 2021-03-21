تبديل أسطوانة الغاز بـ 4500 ليرة في دير الزور

ديرالزور – مالك الجاسم

رغم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت سعر تبديل أسطوانة الغاز بـ 3850 ليرة ، إلا أن عدداً من المعتمدين في محافظة دير الزور لم يتقيدوا بهذا الأمر ، وكانت هناك زيادة أخرى وصلت إلى 4500 ليرة ، ووردت العديد من الشكاوى حول هذا الموضوع من قبل الكثير من المواطنين .

والسؤال الذي طرحه أغلب من تقدم بالشكوى: من أعطى لهذا المعتمد أو ذاك الضوء الأخضر لرفع سعر الأسطوانة 650 ليرة فوق سعرها الطبيعي..؟!

وبشكل غير مباشر تواصلنا مع عدد من المعتمدين الذين عزوا الأمر إلى أن الزيادة هي لقاء أجور نقل ، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن قرار بتحديد أجور النقل من قبل المكتب التنفيذي في محافظة دير الزور فيما يخص تبديل أسطوانة الغاز المنزلي.

وخلال حديثه لـ «تشرين» أكد بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه لم تصل أي شكوى حتى الآن للمديرية بهذا الخصوص لمتابعة الموضوع ، وسيكون هناك تحديد أجور نقل من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة.