حصيلة جيدة لرياضاتنا الخاصة في ملتقى تونس الدولي

حاتم شحادة

اختتم منتخبنا الوطني للرياضات الخاصة بألعاب القوى مشاركته في ملتقى تونس الدولي المؤهلة لأولمبياد طوكيو بحصيلة بلغت ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين.

وحقق لاعبنا محمد خالد محمد فضية رمي الكرة الحديدية لتصنيف في F57، بينما أحرز اللاعب علي أسعد برونزية رمي الكرة الحديدية لتصنيف F11، وفي منافسات F53 أحرز علاء عبد السلام فضية رمي الكرة الحديدية وبرونزية رمي الرمح.

وسبق لمحمد خالد محمد أن أحرز الميدالية الذهبية في رمي الرمح مسجلاً مسافة قدرها 41,68m لتصنيف f57، بينما خطف علي أسعد فضية رمي القرص وسجل مسافة 32,50 m لتصنيف f11 محطماً الرقم السابق 31.50m بفارق 1m.

واعتبر رئيس اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز في تصريح لـ«تشرين» أن نتائجنا جيدة على الرغم من الجو الماطر الذي سيطر على أجواء البطولة، التي شهدت مشاركة 59 دولة من أقوى المنافسين.

وكشف الوز أن ظروف المنافسة والمناخ الجوي السائد عاندا لاعبنا عبد الحكيم البكر في تحقيق نتيجة جيدة في مسابقة رمي القرص والكرة الحديدية بعدما حل في المركز الخامس.