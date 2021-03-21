أرقام قياسية جديدة في بطولة الجمهورية للقوة البدنية

زاهر بدران

بعد منافسات قوية استمرت يومين اختتمت في مدينة الفيحاء الرياضية في دمشق بطولة الجمهورية للشابات والشباب والجامعات في القوة البدنية, والتي شارك فيها نحو 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات, وجاءت نتائج الأوزان لفئة الشابات والجامعات حسب تسلسلها على الشكل التالي:

في وزن ٤٣ كغ: فازت بالمركز الأول ميرنا العيسى من حمص, وفي وزن ٤٧ كغ فازت يارا فياض من ريف دمشق, تلتها نيرمين وردة من دمشق, وبتول أصف زريق ثالثاً من نادي الجيش.

وفي وزن ٥٢ كغ: فازت سارة الحموي من دمشق أولاً, تلتها ثانياً هديل الجغامي وياسمين سليمان صبح من السويداء.

وفي وزن ٥٧ كغ: فازت مياس درة من ريف دمشق أولاً, وجودي الشيخ محمد وسارة الحبال من نادي الجيش في المركزين الثاني والثالث.

وفي وزن ٦٣ كغ: فازت شيماء سكر من دمشق أولاً, وسارة نصر من السويداء ثانياً.

وفي وزن ٦٩ كغ: فازت رشا الأحمد من نادي الشرطة أولاً, تلتها فاطمة الإبراهيم من نادي الشرطة ثانياً, وفي المركز الثالث شيماء خولاني من ريف دمشق.

وفي وزن ٧٦ كغ: فازت أولاً ديما النجم من حمص, تلتها لاريتا سلامة من حمص أيضاً.

وفي وزن ٨٤ و+٨٤ كغ: فازت تالة حلاق من حلب أولاً, تلتها لمى غانم سلامة من حمص ثانياً, ولين سلامة من السويداء ثالثاً.

وفي الترتيب العام للفرق تصدرت محافظة حمص فرق الشابات متفوقة على السويداء التي حلت ثانية ودمشق التي جاءت ثالثاً.

أرقام قياسية

وفي بطولة الشباب والجامعيين التي شهدت تحطيم أرقام قياسية وخاصة من قبل البطل عبد الله فاضل، تصدر في ختامها فريق الشرطة الترتيب العام متقدماً على فريقي حماة وريف دمشق صاحبي المركز الثاني والثالث،

فيما تصدرت حماة فرق الجامعيين, وجاءت دمشق ثانية وريف دمشق ثالثة.

وفاز حسب تسلسل الأوزان كل من:

في وزن ٥٣كغ: محمد نور قمند (الشرطة), وموسى الشمالي (حمص)ومحمد قاطوع (ريف دمشق) والجامعات يامن جنيد (حماة) وفي وزن ٥٩كغ: وسام شريف (الشرطة) مهند الترك (ريف دمشق) ماهر محمد (حماة) وفي الجامعات حيدر الزغير (حماة) وعلي الحسن (القنيطرة) وحسن أحمد (القنيطرة) وفي وزن ٦٦كغ: أنس شما (الشرطة) الليث قصبة (ريف دمشق) ومهند الصوص (ريف دمشق) وفي الجامعات: عمر عبد الجبار الزين (حماة) أحمد الشمط (حلب) هيثم نجيب الشعار (السويداء) وفي وزن ٧٤كغ: عبد الرحمن عسلية (ريف دمشق) وأحمد جمعة خلو (الشرطة) وعيسى دنيا (حماة). والجامعات أيهم برغوث (دمشق) وعبد الصمد انطاكي (حماة) وسامر بدور (اللاذقية). وفي وزن ٨٣كغ: عمار ربيع (حماة) ومضر عيد (الشرطة) ومحمد ناجي كجم (حمص) وفي الجامعات محمد مارديني (دمشق) ومحمد أمين السبب (حماة) وعمر قسومة (ريف دمشق). وفي وزن ٩٣كغ: عامر الخليل (اللاذقية) فهد حاج زين (حماة) ويوسف يوسف (حلب) وفي الجامعات عمر خلوف (دمشق) وإبراهيم عيسى (حماة) وكمال كيوان (السويداء).

وفي وزن ١٠٥ كغ: يوسع محمد (حماة) وعامر أبو شنب (اللاذقية) وعبد الله حمادة (ريف دمشق) وفي الجامعات: عبد الرحمن أشقر (حماة) وجوزيف عسكر (ريف دمشق) وعلي عبد اللطيف محمد (الشرطة) ، وزن ١٢٠كغ: عبد الله فاضل (اتحاد القوة البدنية) محمد عمران مراد (دمشق) ومهدي سعيد الشيخ (حمص). الجامعات مجد الغزالي (ريف دمشق) بهجت محمد (الجيش) وفي وزن 120 +كغ: ذو الفقار الدخيل (اتحاد القوة البدنية) ومصطفى سكيف (الشرطة ) والجامعات يزن شكو (الطلبة).

عن هذه بطولة تحدث رئيس اتحاد القوة البدنية المحامي زياد محمد لـ «تشرين» قائلاً: تضم البطولة الكثير من الشباب والشابات، كما أضيف إليها لأول مرة فئة الطلبة، وهذه البطولة هي بمثابة تأهيل اللاعبين واللاعبات للمشاركات الخارجية أهمها البطولات الآسيوية للجامعات حيث نهيئ فريق للمشاركات الخارجية للناشئين والناشئات في الاستحقاقات القادمة.

وعن مستوى البطولة أكد أنه تم افتتاح البطولة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي واتحاد الطلبة وانتهت المنافسات في وقت متأخر من الليل, وتم تدقيق النتائج والنقاط لكيلا يظلم أحد، والبطولة كانت ناجحة بكل المقاييس الفنية والإدارية، وشهدت أرقاماً جديدة في فئة الشاب إضافة إلى العديد من المواهب الواعدة التي تبشر بانطلاقة واعدة مستقبلاً.

وعن عمل اتحاد اللعبة قال: قضيت ساعات طويلة في العمل الجاد لتأسيس عمل الاتحاد وتنظيم لوائحه الداخلية والمالية وأحيانا امضي ساعات في الاتصال مع الاتحادات الخارجية, لتوحيد الجهود والعمل لإنجاح اللعبة خارجياً.