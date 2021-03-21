طرطوس.. التحضير لطرح مواقع للسياحة الشعبية

طرطوس - مصطفى برو

أوضح مدير سياحة طرطوس المهندس يزن الشيخ أن المديرية تقوم حالياً بالتحضير لطرح مواقع للسياحة الشعبية وسياحة المتنزهات والسياحة منخفضة التكاليف على الشواطئ وضفاف الأنهار وحول البحيرات استعداداً للمشاركة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الذي سيقام خلال الشهر القادم، وأشار إلى منح المديرية ترخيصاً واحداً لمنشأة سياحية من بداية العام الحالي باسم مركز الأندلس للتدريب السياحي وتأهيل أربع منشآت سياحية هي أربعة مطاعم من مستوى نجمتين وثلاث نجوم ومنح سجل سياحي واحد والترخيص لمكتب سياحي واحد وتم تنفيذ 15 إغلاقاً وتنظيم 16 ضبطاً بحق منشآت سياحية مخالفة لتعليمات الوزارة وتقاضت زيادة في الأسعار واستخدمت الأراكيل .

وأكد مدير السياحة أن المديرية كثّفت الدوريات على المنشآت السياحية بخصوص التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وبمؤازرة قيادة الشرطة عن طريق مديري المناطق والنواحي والأقسام والوحدات الإدارية المعنية، كما تقوم دائرة التخطيط السياحي بإعداد ومتابعة طلبات المواطنين الراغبين باستئجار الأملاك العامة البحرية على الشاطئ بقصد الاستثمار السياحي خلال الموسم القادم وتسهيل العقبات الإنشائية أمام المنشآت السياحية المرخصة حديثاً.