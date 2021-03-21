اللمسات الأخيرة لإطلاق مسابقة النمذجة الرياضية للأطفال واليافعين

اللاذقية- رشا عيسى

أنجز نادي النمذجة والمحاكاة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومقره اللاذقية الورشات التدريبية التحضيرية لمسابقة النمذجة الرياضية البرمجية للأطفال و اليافعين للعام 2021 والمقررة في 26 من الشهر الجاري .

وقال الدكتور محمد خير محمد رئيس نادي النمذجة والمحاكاة لـ «تشرين»: شملت الورشات محاور تدريبية متنوعة طرحت مواضيع جديدة لهذا العام مثل الإحصاء الرياضي و الاحتمالات الرياضية و المعادلات التفاضلية و قدمت بجرعات تتناسب مع مستوى الأعمار في الورشات و هي مواضيع تحضر في المناهج التعليمية للفئات العمرية الأكبر.

وأضاف: إننا في نادي النمذجة و المحاكاة و انطلاقاً من مخرجات النادي خلال العامين السابقين أقدمنا بثقة على طرح هذه المواضيع على الفئات العمرية الصغيرة لأن لا شيء سيوضحها كما تفعله تقنيات النمذجة الرياضية، موضحاً أن الورشات حرصت على تقديم محاور علمية عديدة في الرياضيات التطبيقية و كيفية حل المشكلات الواقعية باستخدامها و دور الحاسب في الحصول على الحلول المطلوبة لمشكلات كهذه .

و أشار محمد إلى أن المسابقة التي أعلن عنها ستكون أسئلة تحريرية تحاول تطوير طرق التفكير الإبداعي لدى المتلقي و سيسمح فيها للمتسابقين باستخدام جميع مصادر المعلومات مثل الكتب الورقية و الإلكترونية و الإنترنت , أي إنها بصيغة الامتحان المفتوح لأن النمذجة الرياضية أبعد ما تكون عن التلقين الجامد بل هي مهارات تفكير رياضية و خوارزميات حل متنوعة لا قيود فيها على استخدام المعلومة التي تخدم الحل المنشود.

وأكد محمد أن أسئلة هذا العام ستغطي محاور متنوعة كما العام الماضي (اقتصادية و تخطيطية و طبية و سكانية وهندسية…إلخ) و يمكن للمتسابق تطوير النموذج الرياضي بالطريقة التي يراها مناسبة و سيجري تقييم الطرق المقدمة و اختيار أكثرها دقة و وضوحاً وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت قريب بعد المسابقة, حيث سيكون لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة (الأطفال و اليافعين) جوائز مالية و سينضمون لفرق الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في النمذجة الرياضية التي تخضع لتدريبات متقدمة على مواضيع و تقنيات عديدة في النمذجة الرياضية لتأهيلها للمشاركة في المسابقات الوطنية و العالمية في هذا المجال.

وقال محمد: نؤمن في نادي النمذجة و المحاكاة في الجمعية للمعلوماتية بأهمية النمذجة الرياضية في ربط الرياضيات بالواقع و تنمية طرق التفكير العلمي الرياضي و الاستخدام الأمثل للحاسب في هذا المجال و نأمل و نسعى إلى أن يصار إلى تعميم هذه الثقافة عبر مسابقات وطنية و منها إلى العالمية، مضيفاً: نحن جاهزون لتقديم أي مساهمة في سبيل تحقيق ذلك أملاً بخلق جيل علمي متمكن يمتلك طرق تفكير علمية رياضية متقدمة يسهم في إصلاح ما أفسدته الحرب على وطننا الحبيب.