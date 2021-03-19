الصحة: 152 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 88 حالة
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 88 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 17077 شفيت منها 11410 وتوفيت 1141 حالة.
وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 19 آذار 2021 على الشكل التالي :
الإصابات :
70في دمشق
42في اللاذقية
21في ريف دمشق
10في حلب
8في حمص
1في طرطوس
=الشفاء:
15في دمشق
14في حلب
13في اللاذقية
10في حمص
9في طرطوس
9في ريف دمشق
6في السويداء
6في درعا
4في حماة
2في القنيطرة
=الوفاة:
6في دمشق
2في اللاذقية
1في حلب
1في حمص
1في طرطوس