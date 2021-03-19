الصحة: 152 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 88 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 88 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 17077 شفيت منها 11410 وتوفيت 1141 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 19 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات :

70في دمشق

42في اللاذقية

21في ريف دمشق

10في حلب

8في حمص

1في طرطوس

=الشفاء:

15في دمشق

14في حلب

13في اللاذقية

10في حمص

9في طرطوس

9في ريف دمشق

6في السويداء

6في درعا

4في حماة

2في القنيطرة

=الوفاة:

6في دمشق

2في اللاذقية

1في حلب

1في حمص

1في طرطوس