تشكيل لجان لحل مشكلة النقل في اللاذقية

اللاذقية - صفاء إسماعيل

على إيقاع تفاقم أزمة النقل في محافظة اللاذقية، أقرّ مجلس المحافظة خلال اجتماعه اليوم، تشكيل لجان على مستوى المحافظة, مهمتها مراقبة عمل السرافيس والتأكد من التزامها بخط سيرها وعدم تهريب مادة المازوت.

وفي السياق، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في المحافظة مالك الخيّر لـ«تشرين»: طرحنا خلال اجتماعات مجلس المحافظة ضرورة توحيد الجهود للمساعدة في حل مشكلة النقل بالسرعة القصوى، وعليه تم إقرار تشكيل لجان على مستوى المحافظة لمراقبة عمل السرافيس، وباشرنا العمل فيها ابتداء من اليوم.

وبيّن الخيّر أن مهمة اللجان تتمثل بالتواصل مع رؤساء البلديات في المدن والقرى والوحدات الشرطية والمخاتير وأمناء الفرق الحزبية، كل حسب قريته، والإبلاغ عن أي تسرب لسرفيس عن خطه أو قيامه بتهريب المازوت المدعوم والاتجار به في السوق السوداء.

وتتألف اللجان – حسب الخيّر- من: عضو مجلس محافظة، مختار القرية، أمين الفرقة الحزبية، أحد موظفي البلدية للقيام بتسجيل لحظة دخول السرفيس إلى القرية وخروجه منها للتأكد من التزام أصحاب السرافيس بخط سيرها.

وفيما يتعلق بتعديل سعر ليتر البنزين وتوجه المحافظة لتعديل تسعيرة التكاسي، أكد الخيّر أنه ستتم خلال الأيام القليلة القادمة دراسة تسعيرة جديدة للتكاسي بما يتناسب مع سعر ليتر البنزين بعد التعديل.