تخريج دفعة جديدة من صف ضباط وأفراد في كلية الشرطة

دمشق - تشرين

تم اليوم تخريج دفعة جديدة من دورات صف ضباط وأفراد في كلية الشرطة بدمشق وذلك في إطار عمل وزارة الداخلية في تأهيل قوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها وكوادرها بالتدريب وفق برامج نوعية ومناهج متطورة.

وخلال حفل التخريج الذي أقامته وزارة الداخلية بهذه المناسبة أكد اللواء محمد رحمون وزير الداخلية أن السوريين يثبتون من خلال صمودهم أنهم أعصياء على القهر والخنوع مهما اشتدت المؤامرات ونوائب الدهر وتكاثرت عليهم المحن وأضاف الرحمون أن الحصار الجائر الذي فرضه المتآمرون على سورية يهدف إلى قطع أبسط مقومات الحياة عن الشعب السوري كابتزاز سياسي واقتصادي لعرقلة الحل السياسي في بلدنا وإلحاق مزيد من الضرر والدمار في دعائم الوطن.

وبيّن اللواء الرحمون أن شعباً تزكي الحضارة كيانه لا يمكن أن يهين أو يرضى بمس سيادته وكرامته وهو يسطر كل يوم ملاحم التضحية والعز والإباء التي تستقي مدادها من دماء شهدائنا الأبرار.

الوزير الرحمون جدد باسمه وباسم قوى الأمن الداخلي عهد الوفاء والولاء للشعب والوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشاتر الأسد .

وأكد الوزير الرحمون أن قوى الأمن الداخلي ستبقى العين الساهرة على أمن المواطن وأمانه واليد الأمينة على حقوقه وحرياته لتعود سورية أيقونة حضارية تتزاحم فيها معالم المحبة والسلام والأمان.

العميد رضوان دبورة مدير كلية الشرطة بيّن أن الخريجين تزودوا بالعلوم الشرطية والقانونية والعسكرية التي ترفع من كفاءتهم وتجعلهم قادرين على مواجهة الجريمة والمجرمين وتمكنهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه .

وقد تخلل حفل التخريج عروضاً عسكرية للخريجين وفقرات وبيانات عملية قتالية وتدريبية وعروض رياضية.