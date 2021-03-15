335 مليون ليرة مبيعات منشأة دواجن القنيطرة من بيض المائدة

القنيطرة - ممدوح عوض

بلغ إنتاج منشأة دواجن القنيطرة من بيض المائدة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر شباط الماضي بنحو مليوني بيضة مائدة, بينما المخطط له مليون ونصف المليون بيضة بنسبة تنفيذ 132 % ، بينما بلغ إنتاج المنشأة العام الماضي للفترة نفسها مليوناً ومئة وعشرين بيضة مائدة ،بنسبة تنفيذ 102 % عن المخطط .

وذكر مدير منشأة الدواجن في القنيطرة الدكتور صابر طليعة أن قيمة إجمالي المبيعات من مادة بيض المائدة بلغت نحو 335 مليون ليرة منذ مطلع العام الحالي، و عدد الطيور البياضة والمنتجة في المنشأة بلغ 44 ألف فرخة بياضة، وعدد طيور الصوص 49 ألف صوص، لافتاً إلى أن منشأة دواجن القنيطرة مخصصة لتربية وإنتاج بيض المائدة فقط ويتم تسويق الإنتاج وبيعه للقطاع العام والجهات المتعاقدة مع المؤسسة وتسويق الفائض للسوق المحلية على أرض المحافظة والمحافظات المجاورة، ولا تنتج المنشأة لحوم الفروج نهائياً وهي مقتصرة على إنتاج بيض المائدة .

ونوّه بأن تحصين وتلقيح الطيور يتم داخل المنشأة ضمن برنامج لقاحات ( زيتية – مائية ) من قبل الكوادر الفنية داخل المنشأة وتتم تربية الطيور البياضة بالطريقة الأرضية التقليدية وهناك خطة مستقبلية للانتقال إلى التربية بالأقفاص .

وبيّن طليعة أن المنشأة تقوم بتأمين الأعلاف عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف وفقاً لمحضر الاتفاق بين المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للأعلاف، مشيراً إلى أن المنشأة تعاني صعوبات في تأمين مادة النخالة لعدم توافرها في المؤسسة العامة للأعلاف وكذلك في تأمين مادة محروقات التدفئة للطيور داخل الهنغارات .