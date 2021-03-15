نقيب الأطباء: معادلة سنة الخدمة الإلزامية بسنة الامتياز قرار إيجابي

نور قاسم

بيّن نقيب أطباء سورية الدكتور كمال أسد عامر لـ«تشرين» أن القرار الذي صدر مؤخراً والذي نصَّ على اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز له منعكَس إيجابي على كل الأطباء، منوهاً بأنه من ضمن القرار لا احتفاظ بالطبيب بعد إنهاء خدمته الإلزامية، ويُسرَّح مباشرةً، فسابقاً كان الطبيب يتأخر بسبب ذلك, وتالياً يتأخر نيله لشهادة الاختصاص.

وفي هذا الإطار يأمل أطباء الأسنان والصيدلة أيضاً الحصول على ميزة كهذه توفيراً للوقت والجهد أسوةً بزملائهم في نقابة الأطباء، وهذا ما أشار إليه الأستاذ في جامعة دمشق وطبيب الأسنان الدكتور رشاد مراد، مثنياً على القرار الذي وصفه بالجيد والمدروس بشكلٍ صحيح، ويؤدي للحفاظ على الأطباء السوريين في البلد مستقبلاً بدلاً من تسرّبهم وخسارتهم, ولاسيما مع وجود معاناة نقصٍ في الكوادر الطبية، آملاً بأن يكون لنقابتي الأسنان والصيدلة قرار مماثل.