الصحة: 77 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 85 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 85 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16478 شفيت منها 10970 وتوفيت 1099 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 14 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

18 في دمشق

18 في طرطوس

16 في ريف دمشق

10 في اللاذقية

7 في حمص

5 في القنيطرة

3 في حلب

=الشفاء:

15 في دمشق

14 في حلب

13 في اللاذقية

10 في ريف دمشق

10 في حمص

8 في طرطوس

6 في السويداء

5 في درعا

4 في حماة

=الوفاة:

2 في دمشق

2 في السويداء

1 في اللاذقية